Ağladığı için bebeğini öldürdü: İfadesi ortaya çıktı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde henüz 3 haftalık öz kızını boğarak öldüren sanık duruşmada verdiği ifadede "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun" dedi.

KAYNAK: İHA
Ağladığı için bebeğini öldürdü: İfadesi ortaya çıktı

Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan A.B. (43) ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. A.B. duruşmada verdiği ifadesinde akıl sağlığının yerinde olduğunu, ağlıyor, ses yapıyor diye kızını yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

"HER ŞEYDEN BIKTIM" DEDİ

A.B., "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun. Cezaevine gitmek istiyorum, her şeyden bıktım" dedi.

Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ve adli tıptan dosyanın dönüşü beklendiği için davayı ileri bir tarihe ertelerken A.B.'nin ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

aw075630-01.jpg

NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde 5 Temmuz 2020’de A.B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı.

“AKIL SAĞLIĞI YOKTUR” RAPORU VERİLDİ

Bebeğin ölmediğini fark eden anne A.B., daha sonra Melek’i boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen anne A.B. için Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ‘akıl sağlığı yoktur’ raporunun ardından anne tahliye edildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor alınmasını talep edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından A.B.’nin ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu verildi. Mahkeme daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor alınmasını talep etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından A.B.’nin ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu verildi.

İlgili Haberler
Motosiklet sürücüsü yola fırlayan anne ve bebek arabasına çarptı
Motosiklet sürücüsü yola fırlayan anne ve bebek arabasına çarptı
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan koca tahliye edildi
Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan koca tahliye edildi
Esenyurt’ta bebeğini sokağa atan anne tutuklandı
Esenyurt’ta bebeğini sokağa atan anne tutuklandı
Esenyurt’ta yeni doğan bebek poşet içinde ölüme terk edildi
Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
İYİ Parti'den yerel seçim öncesi kritik açıklama: Böyle bir adımın asla parçası olmayacağız Gündem
İYİ Parti'den yerel seçim öncesi kritik açıklama: Böyle bir adımın asla parçası olmayacağız
Ünlü ekonomist tarih verdi: AKP'nin seçim öncesi doları bir gecede 8 lira düşürme planı ortaya çıktı... Ekonomi
Ünlü ekonomist tarih verdi: AKP'nin seçim öncesi doları bir gecede 8 lira düşürme planı ortaya çıktı...
Tokat Belediye Başkanı tarafından davet aldı. Tokat cevabı yüzünden 5 milyon kaybetmişti Magazin
Tokat Belediye Başkanı tarafından davet aldı. Tokat cevabı yüzünden 5 milyon kaybetmişti
Genç voleybolcuya sakatlık şoku Spor
Genç voleybolcuya sakatlık şoku
Bu kaçıncı vaka: İstanbul Üniversitesi öğrencileri asansörde mahsur kaldı Gündem
Bu kaçıncı vaka: İstanbul Üniversitesi öğrencileri asansörde mahsur kaldı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Muslera ve Torreira'ya kötü haber Spor
Muslera ve Torreira'ya kötü haber