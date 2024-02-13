Ağız içi neden kaşınır

Ağız içindeki kaşıntılar önemsiz gibi görünse de bazı hastalıkların belirtisi olabilir.

Ağız içi acı ve kaşıntı olduğunda kişi yemek yemeye isteksiz olur. Bu da bağışıklık sisteminin virüslere karşı daha zayıf kalmasına neden olur. Kaşıntı şiddetlendiğinde yaşam kaliteniz azalabilir. Bu noktada bir soru ortaya çıkar. Ağız içi kaşıntı ne anlama gelir? İşte cevabı:

Çevresel faktörlerden kaynaklanan toz veya polen gibi alerjiler neden olabilir. Çocuklukta karşılaşılan uçuk virüsü bağışıklık sistemi düşükken tekrar etkili olabilir.Üst solunum yolu enfeksiyonları sonucu ortaya çıkabilir. Yediklerimizden kaynaklanan alerjik durumlar sebep olabilir. Yüksek ateş sonrası vücudun verdiği bir tepki olabilir.

KAŞINTILARIN NEDENİ NE OLABİLİR?

Kanınızdaki mikrop seviyesi yükselmiş olabilir. Son zamanlarda yediğiniz bir gıdanın alerji yapmış olması mümkündür. Kadınlarda regl öncesi hormonlardaki değişiklikler. En sık karşılaşılan durum bağışıklık sistemindeki bir bozukluk olabilir. Vücut ısınızda ani dalgalanmalar yaşanmış olabilir ya da yüksek ateş çıkmış olabilir.