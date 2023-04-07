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Ağrı'da alacak kavgasında amcasını öldürdü, yengesini yaraladı

Ağrı'da, bir amca ile yeğen arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Doğan A. adlı kişi av tüfeğiyle ateş açarak amcası Yaşar A.'yı (42) öldürdü ve eşi Ayfer A.'yı (37) hafif şekilde yaraladı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 21:30
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Ağrı'da alacak kavgasında amcasını öldürdü, yengesini yaraladı

Ağrı'da alacak kavgasında amcasını öldürdü, yengesini yaraladı
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Olay, Merkez 100. Yıl Mahallesindeki iki ayrı evde yaşayan Doğan A. (30) ile amcası Yaşar A. arasında traktör satışı sebebiyle anlaşmazlık çıktığı sırada meydana geldi. Amca ve yeğen arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve Doğan A., amcası Yaşar A.'ya av tüfeğiyle ateş etti. Yaşar A. ağır yaralanırken, eşi Ayfer A. ise saçmalardan hafif şekilde yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Yaşar A. doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı, eşi Ayfer A.'nın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cinayet şüphelisi Doğan A. suç aleti tüfekle birlikte olay yerinde gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

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