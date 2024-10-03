Ağrı’da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağrı’da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit oldu.

Acı haber Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık Köyü'nde oturan ailesini yasa boğarken, şehit evine Türk bayrakları asılırken.

Ağrı Valisi Mustafa Koç yaptığı açıklamada, "Doğubayazıt ilçemizde meydana gelen araç kazasında şehit olan Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanlığında görevli kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e; Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

3.png

Son Haberler
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu!
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu!
Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Muhtar adına sahte hesap açıp, mahalleliyi dolandırdılar
Muhtar adına sahte hesap açıp, mahalleliyi dolandırdılar
Hafta sonu havanın nasıl olacağı belli oldu. Herkes hasta oldu grip patladı. Meteoroloji son raporunu yayınladı
Hafta sonu havanın nasıl olacağı belli oldu. Herkes hasta oldu grip patladı. Meteoroloji son raporunu yayınladı
Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de
Avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de