Ağrı'da bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü. 2 kişi yaralandı

Olay, bugün öğle saatlerinde Tutak-Patnos kara yolunun Oğlaksuyu köyü mevkiinde meydana geldi. M.S. kontrolündeki 04 AAH 776 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gidiş yönünde sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı.

Şiddetli çarpmayla otomobil adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışması yaptı. Yaralılar M.S. ve yanındaki M.S.K., ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.