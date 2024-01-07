Yolda köpeğe çarpan polis aracı şarampole yuvarlandı. 3 polis yaralı

Muhammed Erez / İzmir - YENİÇAĞ

Kaza saat 01.30 sıralarında, İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Anadolu Caddesi Balatçık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan polis aracı, yoldaki sokak köpeğine çarpası sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki şarampole uçtu.

Meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere , 3 polis memuru yaralandı. Kaza haberinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti.

İlk müdahelenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Meydana gelen talihsiz kazada yaralanan polis memurlarından M.A. ve V.G.'nin durumlarının iyi olduğu, V.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.