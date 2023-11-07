Ağrı'da feci kaza: 1 ölü

Ağrı’nın Patnos ilçesi sanayi sitesi mevkiinde Agit Balık hakimiyetindeki 34 BU 2104 plakalı otomobil, Patnos istikametinden Burnubulak istikametine giden Menaf Oğur yönetimindeki 34 MKG 15 plakalı otomobilin aniden yola çıkması sonucu çarpıştı.

Kazada 34 MKG 15 plakalı otomobil içinde bulunan şoför Menaf Oğur hayatını kaybetti. Olay anında arabasında vefat eden Oğur’un cenazesi Patnos 112 Acil Servis tarafından araçtan çıkarılarak Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Menaf Oğur'un Tutak ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.