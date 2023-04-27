Ağrı’da huzur uygulaması

Ağrı’da emniyet ekiplerinin düzenlediği “Huzurlu Sokaklar” uygulamasında 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan ceza kesilirken, çok sayıda yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Ağrı’da huzur uygulaması

İHA'nın haberine göre, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube koordinesinde 20 ekip ve 67 personelin katılımıyla “Huzurlu Sokaklar” uygulaması yapıldı. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için başta okullar, parklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok noktada şüpheli şahıslara yönelik 6 saatlik bir çalışma yapıldı. Suça karışmış ve aranan şahıslara yönelik internet kafeler ile metruk binalar da denetlendi.

Uygulamada 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan ceza kesilirken, çok sayıda yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Emniyet güçlerince halkın güvenliğini sağlamak için bu tür uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.

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