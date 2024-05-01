Kilise'de sağanak yağış parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu

Kaynak: İHA
Kilise'de sağanak yağış parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu
Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış, şehir merkezini su altında bıraktı. Yoğun yağış nedeniyle bir parkın istinat duvarı da çöktü.

Edinilen bilgilere göre, Kilis'te öğleden sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede şehri adeta sel altında bıraktı. Sokaklar ve caddeler su altında kalırken, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezinde bazı yollarda su birikintileri oluşurken, ekipler su tahliye çalışmaları yürüttü.

Şehir merkezindeki bir parkta ise yoğun yağışa dayanamayan istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle kentte bazı ev ve işyerlerinde su baskınları olduğu belirtildi. Valilik tarafından bölgeye ekipler sevk edilerek tahliye ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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