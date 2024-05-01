Arkadaşının sesini duyan işitme engelli kadın hıçkırıklara boğuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Arkadaşının sesini duyan işitme engelli kadın hıçkırıklara boğuldu
En yakın arkadaşının sesini ilk defa duyan işitme engelli bir kadın, hüngür hüngür ağladı. Yaşanan duygusal anlar ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Arkadaşının sesini ilk kez duyan işitme engelli bir kadın, duygusal bir an yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan bu dokunaklı olay, izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Arkadaşını ziyaret eden işitme engelli kadın, arkadaşının sesini duyar duymaz hıçkırıklara boğuldu. Neye uğradığını anlamayan arkadaşı, onu teselli etmeye çalışırken kadın, arkadaşına onu duyabildiğini söyledi. Bu güzel haber üzerine iki arkadaş, sarılıp ağlamaya başladı. Bu duygusal anlar, izleyenlerin de kalplerini ısıttı ve sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Son Haberler
Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi öldü Gündem
Tokat'ta elektrik direğinden düşen işçi öldü
Karaman’da sağanak etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı Yerel Haberler
Karaman’da sağanak etkili oldu, araçlar yolda mahsur kaldı
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler anında müdahale etti Yerel Haberler
Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı... Çevredekiler anında müdahale etti
Mert Başaran: Satan büyük kaybedecek Ekonomi
Mert Başaran: Satan büyük kaybedecek
TFF seçim kararını açıkladı Spor
TFF seçim kararını açıkladı
Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor Spor
Murat Ülker milyon dolarlık anlaşmadan çekiliyor
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor Dünya
ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri İngiltere'de de yayılıyor