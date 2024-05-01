Arkadaşının sesini duyan işitme engelli kadın hıçkırıklara boğuldu

Arkadaşının sesini ilk kez duyan işitme engelli bir kadın, duygusal bir an yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan bu dokunaklı olay, izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Arkadaşını ziyaret eden işitme engelli kadın, arkadaşının sesini duyar duymaz hıçkırıklara boğuldu. Neye uğradığını anlamayan arkadaşı, onu teselli etmeye çalışırken kadın, arkadaşına onu duyabildiğini söyledi. Bu güzel haber üzerine iki arkadaş, sarılıp ağlamaya başladı. Bu duygusal anlar, izleyenlerin de kalplerini ısıttı ve sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca kişi tarafından izlendi.