Panathinaikos Başkanı yargı dağıttı

EuroLeague Playoffları'nda ikinci sırada yer alan Panathinaikos'a karşı 1-1'lik skorla Atina'dan ayrılan Maccabi Tel-Aviv'in serisi, İsrail ekibinin ev sahipliğinde Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'na taşındı.

Sarı-lacivertli taraftarların Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelmesi üzerine, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos sosyal medya üzerinden bu durumu eleştiren bir video yayınladı.

Giannakopoulos'un eleştirileri, Ekim 2023'te İstanbul'da gerçekleşen EuroLeague Genel Kurulu'na dayanıyor.

Dimitris Giannakopoulos, Maccabi Tel-Aviv yönetiminin Belgrad'da oynanacak maçların seyircisiz olacağına dair verdiği sözü hatırlatarak, şunları söyledi: "Maccabi, tüm maçların seyircisiz oynanacağını taahhüt etmişti. Ancak şimdi, 2.000 taraftarın geleceğini her yerde okuyorum.

Umarım bu doğru değildir. EuroLeague'in, Maccabi'nin Genel Kurul'da verdiği sözler doğrultusunda maçların başlamasını sağlayacak adımları atmasını umuyoruz. Hepimiz Maccabi'nin bu ligin bir parçası olmasını istedik, fakat CSKA Moskova'nın durumu şu anda farklı. EuroLeague'in gerekeni yapmasını umuyoruz."