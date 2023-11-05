Ağrı’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ağrı’da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ağrı’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Ağrı merkez Havaalanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki otomobil, Ağrı merkezden Havaalanı’na gitmek isterken, Hamur ilçesinden gelen M.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

aw069770-03.jpgKazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan Y.B., Y.B., R.B., Y.B. ve H.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

aw069770-04.jpgYaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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