Ağrı’da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Ağrı merkez Havaalanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki otomobil, Ağrı merkezden Havaalanı’na gitmek isterken, Hamur ilçesinden gelen M.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan Y.B., Y.B., R.B., Y.B. ve H.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

