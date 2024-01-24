Ağrı'da korkunç kaza. Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı

Patnos-Hamur karayolunun 40. Kilometresinde meydana gelen kazada, Ş.A. kontrolündeki yolcu otobüsü, M.Ç. kontrolündeki kamyonetin sol şeride geçmesi nedeniyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da orta refüjde duran direklere çarptı.

Kazada, 11 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralılar, Tutak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.