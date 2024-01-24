Ağrı'da korkunç kaza. Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı

Kaynak: İHA
Ağrı'da korkunç kaza. Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı
Ağrı’nın Hamur ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı. Kaza sonucunda 11 kişi yaralandı.

Patnos-Hamur karayolunun 40. Kilometresinde meydana gelen kazada, Ş.A. kontrolündeki yolcu otobüsü, M.Ç. kontrolündeki kamyonetin sol şeride geçmesi nedeniyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç da orta refüjde duran direklere çarptı.

Kazada, 11 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralılar, Tutak Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

aw127092-01.jpg

aw127092-02.jpg

aw127092-04.jpg

aw127092-05.jpg

aw127092-06.jpg

Son Haberler
Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi Gündem
Karaman’da düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi
İş dünyası vize sorununa çözüm arıyor Gündem
İş dünyası vize sorununa çözüm arıyor
Encümende tarihi geçmiş ürünlere ceza Gündem
Encümende tarihi geçmiş ürünlere ceza
Bakan Özhaseki'den 'Elazığ depremi' paylaşımı Gündem
Bakan Özhaseki'den 'Elazığ depremi' paylaşımı
22 yaşındaki genç başından vurulmuş şekilde bulundu Gündem
22 yaşındaki genç başından vurulmuş şekilde bulundu
Karaman’da silah operasyonu: 4 tutuklama Gündem
Karaman’da silah operasyonu: 4 tutuklama
Hisarcık’ta trafik kazası: 1 yaralı Yerel Haberler
Hisarcık’ta trafik kazası: 1 yaralı