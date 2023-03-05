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Ağrı’da her yer soğuktan buz tuttu

Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle beraber evlerin çatılarında, pencere ve balkonlarda buz sarkıtları meydana geldi. 

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:36
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Ağrı’da soğuk hava etkili oluyor

Ağrı’da her yer soğuktan buz tuttu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı'nın da içinde bulunduğu iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yapmıştı. 

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere göre bugün Iğdır, Ağrı ve Kars çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İHA'nın haberine göre, Ağrı’da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Soğuk havanın etkisini en çok hissettirdiği illerin başında gelen Ağrı'da birçok noktada don meydana geldi.

Evlerin çatılarında, pencere ve balkonlarda buz sarkıtları oluşurken bazı kıyafetler soğuktan buz kesti.

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