Ağrı’da uyuşturucu operasyonu

Ağrı’da son 2 günde yapılan uyuşturucu operasyonunda 640 gram metanfetamin ve 375 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Ağrı’da uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün son 2 günde yaptığı operasyonlarda, İran yolcu otobüsünde yapılan aramada, İran uyruklu N.F.’nin üzerinde iç çamaşırına dikili vaziyette gizlenmiş 375 gram skunk ele geçirildi. Şahsın uyuşturucu maddeyi İstanbul’a götüreceği öğrenildi. Şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlara devam eden ekipler, Van’dan Ardahan’a doğru seyir halinde olan bir ticari takside narkotik köpeği Alfa ile yaptıkları aramada ise aracın ön paneline gizlenmiş 640 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis noktasından rahat geçmek için yanlarında yaşı küçük bir çocuk taşıyan M.T., CB., M.E.T. ve B.M. ise gözaltına alındı.

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