Arsenal'den Gabriel Jesus kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Arsenal'den Gabriel Jesus kararı
Premier Lig ekibi Arsenal, golcü oyuncusu Gabriel Jesus için flaş bir karar aldı.

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal, Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus'un yaşadığı sakatlıklardan dolayı golcü sıkıntısı yaşadı.

Arsenal, yıldız golcüsü hakkında flaş bir karara imza attı.

gabriel-jesus-arsenal-2022-23.webp

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME KARARI
İngiliz basınının haberine göre Arsenal, 2022 yazında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istenilen katkı veremeyen Gabriel Jesus için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Gelecek sezon en az bir santrfor almak isteyen Arsenal'in, hem boşluk hem de kaynak oluşturmak için Jesus'un yanı sıra Eddie Nketiah'ı da transfer listesine koydu.

Bu sezonki performansıyla küllerinden doğan Kai Havertz'in de forvet bölgesinde oynamasından dolayı iki isimden vazgeçilip tek bir takviye yapacağı yazıldı.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Gabriel Jesus, bu sezon Arsenal formasıyla 33 maça çıktı.
Söz konusu maçlarda 8 gol atan Jesus, 7 asist yaptı.

İlgili Haberler
Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı açıklandı
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor
Yunus Akgün kahroldu
Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi müjde
Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi müjde
Şike operasyonunda gözaltı kararı. Bir teknik direktör bir kaleci
Fatih Terim'in altından Acun Ilıcalı çıktı. Panathinaikos Başkanı kararını resmen açıkladı
Tuchel Kim Min Jae'yi topa tuttu
Tuchel Kim Min Jae'yi topa tuttu
Krunic her şeyi itiraf etti
Krunic her şeyi itiraf etti
TFF'den zehir zemberek açıklama. Resti çekti
TFF'den zehir zemberek açıklama. Resti çekti
Son Haberler
Aydın'da yangın. Maddi hasar var Yerel Haberler
Aydın'da yangın. Maddi hasar var
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi Yerel Haberler
Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler... Yerel Haberler
Motosiklet ile otomobil çarpıştı! Metrelerce sürüklendiler...
Gurbetçi kadın: Almanya’da aylık mutfak masrafım 250 Euro. Türkiye’de iki günde 200 Euro harcadı yetmedi Gündem
Gurbetçi kadın: Almanya’da aylık mutfak masrafım 250 Euro. Türkiye’de iki günde 200 Euro harcadı yetmedi
Otomobil motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı Yerel Haberler
Otomobil motoruna sıkışan kedi böyle kurtarıldı
Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük Spor
Milli takımın rakipleri belli oldu. Ölüm grubuna düştük
Kilosu 100 TL'ye kadar gidiyor. Hasadı bu sene erkenden başladı Yerel Haberler
Kilosu 100 TL'ye kadar gidiyor. Hasadı bu sene erkenden başladı