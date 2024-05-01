Arsenal'den Gabriel Jesus kararı

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal, Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus'un yaşadığı sakatlıklardan dolayı golcü sıkıntısı yaşadı.

Arsenal, yıldız golcüsü hakkında flaş bir karara imza attı.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME KARARI

İngiliz basınının haberine göre Arsenal, 2022 yazında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istenilen katkı veremeyen Gabriel Jesus için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Gelecek sezon en az bir santrfor almak isteyen Arsenal'in, hem boşluk hem de kaynak oluşturmak için Jesus'un yanı sıra Eddie Nketiah'ı da transfer listesine koydu.

Bu sezonki performansıyla küllerinden doğan Kai Havertz'in de forvet bölgesinde oynamasından dolayı iki isimden vazgeçilip tek bir takviye yapacağı yazıldı.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Gabriel Jesus, bu sezon Arsenal formasıyla 33 maça çıktı.

Söz konusu maçlarda 8 gol atan Jesus, 7 asist yaptı.