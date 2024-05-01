Çin'deki bir anaokulunun etkinlik saati izleyenlerin ilgisini çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Çin'deki bir anaokulunun etkinlik saati izleyenlerin ilgisini çekti
Çin'deki bir anaokulunda küçük çocukların el becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan etkinlik saati, görenlerin beğenisini topladı.

Çin'deki bir anaokulunda çocukların el becerilerini geliştirmeye yönelik ilginç bir etkinlik dersi dikkat çekti. Bu özel derslerde çocuklara ütü yapma, dikiş makinesiyle ve elle dikiş yapma, tığ işi gibi el becerilerini geliştirecek etkinlikler uygulanıyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler, kısa sürede viral olurken kullanıcılar, bu tür becerilerin çocuklara küçük yaşta öğretilmesinin önemini vurguladı. Çocukların pratik el işleriyle uğraşarak yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirebildikleri bu etkinlikler, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

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