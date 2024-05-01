Taksim yasakları dindarları komünist yaptı. Saadet Partisi'ne yakın kanal Komünist Enternasyonal marşı çaldı

Saadet Partisi’ne yakınlığıyla tanınan TV5’te yapılan 1 Mayıs canlı yayınında, izleyenleri şaşırtan bir yorum yapıldı ve ardından Komünist Enternasyonal marşı çalındı. Gazeteci Mustafa Yılmaz ve Yakup Aslan’ın, 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında yorum ve değerlendirmelerde bulunduğu canlı yayında Yılmaz, Taksim tartışmalarının sermayenin bir oyunu olduğuna inandığını ifade etti ve “Bir sürpriz yapalım Enternasyonal’le çıkalım” sözlerini kaydetti.

“Bize dindarlara, muhafazakârlara, sağcılara dediler ki, bu hep komünist işi bu 1 Mayıs. Siz emekle uğraşmayın, işçiyle uğraşmayın. Bunlar komünistlerin işleri dediler” ifadelerini kaydeden Yılmaz, ülkede emekle ilgilenmesi gereken kesimin dindarlar olduğunu kaydetti.

Yılmaz, “En fazla bu ülkede emekle ilgilenmesi, emeği gündeme getirmesi, konuşması gereken kesim, bu konuda direnmesi gereken kesim dindarlar, muhafazakârlar, sağcılar.” söyleminde bulundu. Yılmaz, bu yorumlarının ardından “Kızanlar da olur belki ama olsun” ifadelerini kullandı ve ardından Komünist Enternasyonal marşı ekranlara geldi.

TV5 ekranlarında yaşanan bu olay izleyicileri şaşırtırken, sosyal medyada da gündem yarattı.