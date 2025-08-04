Ağustos kira artış oranı netleşti (4 Ağustos 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuza ait enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK, enflasyonun temmuzda aylık yüzde 2,06 yıllık 33,52 olarak belirledi.

TÜİK, verileri sonrası ağustos kira zam oranı da netleşti. Buna göre ağustosta ev ve iş yerlerine yönelik yapılacak kira zam oranı yüzde 41,13 oldu.

TEMMUZDA KİRA ZAM ORANI

Temmuzda ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 43,23 olmuştu.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini ise aylık bazda yüzde 3,75, yıllık bazda yüzde 65,15 olarak duyurdu.

TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verisi belli oldu! (4 Ağustos 2025)

ENAG enflasyon verilerini açıkladı