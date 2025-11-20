"Mikrop kana karışacak, ayağınızın ucundan beyninizin ucuna kadar kirli kan dolaşacak."

22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve 17-23 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Kocaeli’de geniş katılımlı bir program düzenlendi. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Valiliği ve çeşitli kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen 4 günlük etkinlikte; din görevlilerinden öğretmenlere, polislerden sanayi temsilcilerine kadar toplumun her kesimine ağız sağlığı eğitimi veriliyor.

Etkinliklerde ağız sağlığının yalnızca estetik veya çiğneme değil; kalp-damar hastalıkları, romatizma, Alzheimer, erken doğum ve birçok kanser türüyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanarak doğru hijyen alışkanlıklarının hayati önemi anlatılıyor.

"DİN GÖREVLİLERİMİZE, AYRICA İLKOKUL ÖĞRETMENLERİMİZE EĞİTİMLER VERECEĞİZ"

Doç. Dr. Gülhan Ünal programın ayrıntılarını aktardı: "İlk günümüzde basın toplantımızla etkinliğin öneminden bahsedeceğiz. Aynı gün huzurevi ve yetiştirme yurdu ziyaretleri ile sahil temizliği gibi sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştireceğiz. İkinci günde eğitimlerimiz başlayacak. Din görevlilerimize, ayrıca ilkokul öğretmenlerimize eğitimler vereceğiz. Temizlik, dinimizin temelinde olan bir kavram ancak hedefimiz bilimsel ve güncel bilgiyi din görevlilerimize aktararak toplumun en uzak köşesine kadar doğru bilginin yayılmasını sağlamak. İlkokul öğretmenlerimiz ise çocuklara küçük yaşlarda doğru sağlık alışkanlıklarını kazandıran en temel kurumun temsilcileri. Bu nedenle öğretmenlere sadece bilgi değil, güncel ve bilimsel içeriği yeni öğretim yöntemleriyle sunmayı amaçladık."

"PROJEYE EMNİYET MENSUPLARI DA DAHİL EDİLDİ"

Doç. Dr. Ünal, polislerin de programa alındığını belirterek: "Çünkü toplumda rol modeli olabilecek kişilere ihtiyaç var ve polis, güven ve düzenin simgesi olarak güçlü bir rol modeldir. Bu nedenle onların da eğitime dahil edilmesi, toplumda doğru davranış örneklerinin artmasını sağlayacaktır. Etkinliğin son gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir panel düzenleyeceğiz. Panelimizin adı ’Ağız ve Diş Sağlığı: Kafamda Delil Sorular’ olacak. Bu ismi, bir hekim olarak hastalarımdan sıkça duyduğum sorulardan yola çıkarak belirledik."

"SOSYAL MEDYADA CİDDİ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR"

Ünal sosyal medya bilgi kirliliğine dikkat çekerek şöyle devam etti: "İnsanlar hangi macunu kullanacağını ya da nasıl fırçalayacağını bile çok karmaşık hale getiriyor. Bu panelde amacımız bu kirliliği temizleyerek sade, doğru ve bilimsel bilgiyi halka ulaştırmak. Akademisyenlerimiz, herkesin kolaylıkla anlayabileceği cümlelerle katılımcıların merak ettikleri tüm soruları yanıtlayacak. Çünkü davranış değişikliğinde yüzde 80 çevrenin etkisi vardır. Bilgiyi almak kolaydır, onu davranışa dönüştürmek ise en zor kısımdır. Kalıcı bir değişim için kişinin çevresinin de bu dönüşüme uygun hale gelmesi gerekir. Bizim etkinliğimiz de geniş bir kitleye ulaşarak toplumda bu çevresel değişimin ilk adımını atmayı hedefliyor. Tüm halkımızı, kafalarındaki tüm delil sorulara yanıt bulmak üzere panelimize bekliyoruz. 22 Kasım Cumartesi, saat 14.00-16.00’da Sekabahçe Etkinlik Salonu’nda buluşalım."

"AĞIZDA ÇOĞALAN MİKROORGANİZMALAR KANSERE NEDEN OLUYOR"

Son araştırmalara işaret eden Ünal, ağızdaki bakterilerin kalp krizi, damar tıkanıklığı, romatoid artrit, Alzheimer, erken doğum ve ağız-yemek borusu-pankreas-bağırsak-meme-akciğer kanserleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

"AYAĞINIZIN UCUNDAN, BEYNİNİZİN UCUNA KADAR KİRLİ KAN DOLAŞACAK"

Ünal çarpıcı benzetmesini şöyle sürdürdü: "Yaz günü sıcağında mutfağın çöpünü akşamdan çıkartıyorsanız ağzınızın çöpünü de çıkartmanız gerekiyor. Nasıl mutfağın çöpünü atmadığınız takdirde sabah sinek oluyorsa, ağzınızın çöpünü atmadığınız takdirde de ağzınızdaki bu mikrop çoğalacak. Çoğalan mikrop diş etinin kenarına durmayacak, diş etine girecek, diş etinde durmayacak, çene kemiğini de eritecek, çene kemiğinde de durmayacak, kanınıza karışacak. Kirli kan kalbe gelecek, kalbi kirletecek. Kalp kanı pompalayacak, ayağınızın ucundan beyninizin ucuna kadar kirli kan dolaşacak. Biz güncel doğru bilgiye ulaştırmamız ve gerçekten neden fırçalamamız gerektiği bilgisini oluşturmamız gerekiyor. Bizim hayalimiz, çocuklarımızın, gençlerimizin, gelecek nesillerin; koruyucu sağlık bilinciyle büyüyen bir toplum hayal ediyoruz. Yapılan çalışmalarda ağız diş sağlığı problemlerinin iş gücü kayıplarının yüzde 20’sini oluşturduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu oranları düşürmek adına bu etkinliği planladık."

"TÜRKİYE’DE DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ AVRUPA’NIN TEPESİNDEDİR"

Dekan Prof. Dr. Gültekin Mehmet Emin Türköz: "Ülkemizdeki eğitim, donanım ve altyapı gerçekten Avrupa seviyesinde. Türkiye’de diş hekimliği eğitimi Avrupa’nın tepesindedir."

ELMAS: "AVRUPA’DAN EKSİĞİMİZ YOK"

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas: "Avrupa seviyesindeyiz, eksiğimiz yok. Gelecek dediğimiz şey yapay zeka ve robotlar. O yüzden biz de eğitim öğretimimizi, süreçlerimizi bu çağa göre yapmak zorundayız. Bu konuda da adımlar atıyoruz hem üniversitemizde hem de diş hekimliği fakültesinde. İddialı bir diş hekimliği fakültesi olma yolunda devam ediyoruz."

"BİZLER İĞNESİZ, MORFİNSİZ, KERPETENLE DİŞ ÇEKİLEN BİR ZAMANDAN GELDİK"

Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey: "Bizler iğnesiz, morfinsiz, kerpetenle diş çekilen bir zamandan geldik. Bir yandan da tesadüfen yaşıyoruz ama sizler inşallah bu hizmeti, burada aldığınız eğitimleri ülkenin en ücra köşesine kadar ulaştıracaksınız. Sağlık konusunda Türkiye’nin dünyada hatırı sayılır yerde olduğu bir gerçek."