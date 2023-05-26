Ah "28 Mayıs", bu ne rastlantı?..

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapıldığı 14 Mayıs'ı AKP iktidarı özel olarak seçmişti...

Çünkü 14 Mayıs 1950'de, 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son bulmuş, Demokrat Parti, yüzde 53 oyla tek başına iktidara gelmiş ve tek parti dönemi de sona ermişti...

AKP 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu yine elde etti ama, Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajını aşamadı...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bu yüzden "28 Mayıs"a kaldı...

Pazar günü Türkiye sandığa gidecek ve "28 Mayıs"ın galibini ilan edecek...

14 Mayıs cumhuriyet tarihinde çok önemli bir siyasi dönemeçti ama, geçmiş "28 Mayıs"larda acaba Türkiye'de ve dünyada hangi sarsıcı olaylar yaşanmıştı?..

Bu konuda internette bir araştırma yapınca, "28 Mayıs"ın da tıpkı 14 Mayıs gibi ilginç olaylar açısından, Türkiye ve dünya tarihi için önemli dönemeçler ve rastlantılar içerdiğini gördük...

Neler olmamış ki geçmiş "28 Mayıs"larda?..

Hem 14 Mayıs, hem de "28 Mayıs" için mücadele eden siyasi figürlerin sosyo politik ve ideolojik kökleri, düşünceleri ve olayların içeriği ve tarihleri ile ilgili benzerlikler, Türkiye ve dünyadakilerle karşılaştırılınca da olabildiğince şaşırtıcı ve dikkat çekici...

İşte Türkiye, ekonomiye büyük darbe vuran sığınmacıların gönderilip gönderilmemesini tartışırken, bu başıboşluğa karşı çaba harcayan Ümit Özdağ 28 Mayıs için Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklarken, neredeyse 200 yıl önce, bir "28 Mayıs"ta, dünyanın öbür ucunda da etnik tartışmalarla iskan meseleleri ciddi bir sorun olmuş...

Çünkü ABD Başkanı Andrew Jackson, Amerikan Kızılderililerinin yurtlarından çıkarılmasına ve başka yerlere sürülmelerine olanak tanıyan Yerli İskân Yasası'nı "28 Mayıs" 1830'da imzalamış...

Türkiye 21 yıldır "ampul" amblemli bir siyasi partinin iktidarı altında büyük tartışmalar yaşarken, ne tuhaf rastlantı ki, "ampul"ün de mucidi olan bilim insanı Thomas Edison "alkalin pil"i icat ettiğinde, tarih "28 Mayıs"a (1902) denk gelmiş...

ÇOK İLGİNÇ TESADÜFLER!..

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 28 Mayıs'ta Erdoğan'a desteğini açıklaması ve Azerbaycan'la ilişkili Sinan Oğan'ın Erdoğan'dan taraf olmasıyla ilgili de "28 Mayıs"ın geçmişte ilginç bir rastlantısı dikkat çekiyor

Çünkü 28 Mayıs 1918'de, Tiflis'te Azerbaycan Millî Şûrası tarafından Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edilmiş...

28 Mayıs mücadelesi için Atatürkçülük ve milliyetçilik de hiç beklenmedik ölçüde taraftar kazandı ya, bu uğurda CHP ile Zafer Partisi arasında bile ittifak kuruldu ya; işte 104 yıl önceki "28 Mayıs"ta da mitingler ülkenin kaderi için önemli mücadele alanları haline gelmiş...

"28 Mayıs" 1919'da, Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirmiş...

Seçimlerin ilk turu olan 14 Mayıs öncesi de yurt dışına gitme ya da kaçma tartışmaları zirveye çıkmışken, "28 Mayıs" sonrası için de benzer tartışmalar halen sosyal medyada zirvede...

Peki, İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin tam da bir "28 Mayıs" (1919) günü Malta'ya sürgüne gönderilmiş olmalarına ne demeli?..

Nasyonal sosyalistler, 1933'te, Almanya Komünist Partisi'nin bütün mallarına el koyduğunda, tarihin yine 28 Mayıs'ı işaret etmesi de dikkat çekici!..

"28 Mayıs" 1940'da, Belçika ve Hollanda, Naziler'e teslim olurken, Türk tugayının 155 Şehit verdiği Kore Savaşı'ndaki çatışmaların 28 Mayıs'ta (1953) başlaması da ilginç bir anekdot...

CUMHURİYETİN ÖNEMLİ DÖNEMECİ...

Türk ve dünya tarihinde önemli dönemeçlerin yaşandığı "28 Mayıs"ların, 14 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrasında, HDP ile PKK'nın ısrarla gündeme getirdiği "ana dil" tartışmalarıyla ilgili de bir rastlantısı var...

Çünkü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), en çok konuşulan diller arasına Türkçeyi de aldığında, takvimler "28 Mayıs" 1954'ü gösteriyormuş...

1960'da ordunun yönetime el koyması, Millî Birlik Komitesi'nin Orgeneral Cemal Gürsel'e MBK Başkanlığı'nın yanı sıra, Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Başkomutanlık görevlerini de verdiği gün, Başbakan Adnan Menderes Kütahya'da tutuklanırken, tarih "28 Mayıs"tan bir gün öncesini (27 Mayıs 1960'ı) gösteriyormuş...

1999'da 57'nci Hükûmet kurulduğunda, doğum günü 28 Mayıs olan Bülent Ecevit, MHP, DSP ve Anavatan Partisi'nden oluşan Koalisyon Hükûmetinin Başbakanı olduğunda da takvimlerde yine "28 Mayıs" yazıyormuş...

Ve ne tuhaf ki, 14 Mayıs öncesinde olduğu gibi, 28 Mayıs seçimleri öncesinde de terör örgütlerinin ve kışkırtıcıların kaos peşinde olduğu tartışılırken, Taksim Gezi Parkı olaylarının başladığı tarihin de "28 Mayıs"a (2013) denk gelmesi belki de rastlantıların en ilginci!..

Evet; "28 Mayıs" tarihi ilginç rastlantıların, büyük tartışmaların ve dönemeçlerin, dolaylı-dolaysız benzerliklerin geçmişte, en çarpıcı olaylarla yaşandığı bir gün...

İşte bu tarihin 2023'e rastlayan bu önemli günü, Türk siyaseti ve cumhuriyetin geleceği için de acaba sürprizli bir dönemeç olacak mı?..

"28 Mayıs" pazar günü sandığa gidecek olan yurttaşlarımıza önerimizi ısrarla yineleyelim;

Gericiliğe, bölücülüğe, cumhuriyet, laiklik ve Atatürk karşıtlığına geçit vermeyin...