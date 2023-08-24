Ahırda başlayan yangının alevleri eve sıçradı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle'de Gıyasettin K'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yakınındaki Gıyasettin K'nin kardeşi Seyithan K'ye ait eve sıçradı.
Yangın, Solhan Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle evin bir bölümünde de hasar oluştu.