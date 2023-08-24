Ahırda başlayan yangının alevleri eve sıçradı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ahırda başlayıp eve sıçrayan yangın söndürüldü.

KAYNAK: AA
Ahırda başlayan yangının alevleri eve sıçradı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde ahırda çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle'de Gıyasettin K'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yakınındaki Gıyasettin K'nin kardeşi Seyithan K'ye ait eve sıçradı.

Yangın, Solhan Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle evin bir bölümünde de hasar oluştu.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
"Sümela Kültür Yolu Festivali" konserler ve film gösterimiyle devam etti Kültür Sanat
"Sümela Kültür Yolu Festivali" konserler ve film gösterimiyle devam etti
Şenol Güneş'ten tur açıklaması: Yeterli değil bunun rövanşı da var Spor
Şenol Güneş'ten tur açıklaması: Yeterli değil bunun rövanşı da var
Milliler'den galibiyet dansı. Ebrar ve Vargas sosyal medyada gündem oldu Spor
Milliler'den galibiyet dansı. Ebrar ve Vargas sosyal medyada gündem oldu
İzmit Körfezi’ne hidrolik yağ döken gemiye 50 milyon TL ceza Güncel
İzmit Körfezi’ne hidrolik yağ döken gemiye 50 milyon TL ceza
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Libya’da Hafter’le görüştü Dünya
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Libya’da Hafter’le görüştü
Enginyurt’tan Erdoğan’a sert eleştiriler 'HDP'yi Meclis'e sokan adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır' Siyaset
Enginyurt’tan Erdoğan’a sert eleştiriler 'HDP'yi Meclis'e sokan adamın adı Recep Tayyip Erdoğan'dır'
Adana Demirspor turu Türkiye'ye bıraktı Spor
Adana Demirspor turu Türkiye'ye bıraktı