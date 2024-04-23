Ahlak polisliğine soyunan namus bekçisi liseli genci budama makasıyla yaraladı

"Mahallenin namusunu kirlettiniz" dedi...Parkta oturan liseli çifte budama makasıyla saldırdı. Ramazan ayında gerçekleşen olaydan sonra tedavi gören genç taburcu oldu olayı anlattı. Ahlak polisliğine soyunan 61 yaşındaki adam ise tutuklandı.

Konya Selçuk İlçesideki olay Sakarya Mahallesi Emrehan sokakta medana geldi. Lise 3.sınıf öğrencisi AA, kız karkadış A.G ile parka otururken, yanlarına Ahmet A adlı 61 yaşındaki adam geldi."Bu mahallenin manusunu kirlettiniz" diyerek çifte dal budama makasıyla saldırdı. Ahlak polisliğine soyunan Ahmet A. gençlere küfür ederek, AA'ye dal budama makasını sapladı. Yaralandığını anlamayan A.A kız arkadaşıyla parktan ayrıldı. Göğsünden kan geldiğini fark eden A.A 112 acili aradı yardım istedi. Olay yerine gelen Ambulans genci Selçuk Üniverisitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Genç aldığı yara sonucu iki gün yoğun bakımda tutuldu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

A.A.'nin ailesinin şikayeti üzerine Ahmet Aydın, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Saldırgan ifadesinde olaydan önce komşusunun ağacını budadığı için elinde dal budama makasının olduğunu söyledi.

Kendini Ahlak polisi zanneden Ahmet A. çifti uygunsuz vaziyette gördüğünü iddia edip, onları uyardığını söyledi. Olay sırasında gencin nasıl yaralandığını bilmediğini söyledi ama saldırgan kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KÜFÜR EDİP, YUMRUK ATTI'

Budama makasıyla yaralanan A.A taburcu olduktan sonra DHA'ya olayı şöyle anlattı:

''İkimiz de oruçtuk ve çok susamıştık. Gezerken parkta ağaç altında bankı görünce birlikte oturduk. Kız arkadaşım dizime yattı. Arkadan tanımadığım bir insan gelip, 'Mahallenin namusunu kirlettiniz' dedi ve küfretti. Ben de 'Biz bir şey yapmadık, gidelim istersen. Küfretmene gerek yok' dedim. 'Sana mı soracağım?' diyerek bana yumruk attı. Sonra da elindeki bahçe makasını bana doğru savurdu. Kendimi savunmak için ona yumruk attım"