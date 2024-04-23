Ahlak polisliğine soyunan namus bekçisi liseli genci budama makasıyla yaraladı

Kaynak: DHA
Ahlak polisliğine soyunan namus bekçisi liseli genci budama makasıyla yaraladı
Konya'da ahlak polisliğine soyunan 61 yaşındaki adam parkta oturan liseli çifte budama makasıyla çaldırdı. Lise üçüncü sınıf öğrencisi genç, kız arkadaşının yanında uğradığı saldırı sonucu yaralandı iki gün yoğun bakımda kaldı. Saldırgan ise tutuklandı.

"Mahallenin namusunu kirlettiniz" dedi...Parkta oturan liseli çifte budama makasıyla saldırdı. Ramazan ayında gerçekleşen olaydan sonra tedavi gören genç taburcu oldu olayı anlattı. Ahlak polisliğine soyunan 61 yaşındaki adam ise tutuklandı.

Konya Selçuk İlçesideki olay Sakarya Mahallesi Emrehan sokakta medana geldi. Lise 3.sınıf öğrencisi AA, kız karkadış A.G ile parka otururken, yanlarına Ahmet A adlı 61 yaşındaki adam geldi."Bu mahallenin manusunu kirlettiniz" diyerek çifte dal budama makasıyla saldırdı. Ahlak polisliğine soyunan Ahmet A. gençlere küfür ederek, AA'ye dal budama makasını sapladı. Yaralandığını anlamayan A.A kız arkadaşıyla parktan ayrıldı. Göğsünden kan geldiğini fark eden A.A 112 acili aradı yardım istedi. Olay yerine gelen Ambulans genci Selçuk Üniverisitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Genç aldığı yara sonucu iki gün yoğun bakımda tutuldu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

A.A.'nin ailesinin şikayeti üzerine Ahmet Aydın, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Saldırgan ifadesinde olaydan önce komşusunun ağacını budadığı için elinde dal budama makasının olduğunu söyledi.

Kendini Ahlak polisi zanneden Ahmet A. çifti uygunsuz vaziyette gördüğünü iddia edip, onları uyardığını söyledi. Olay sırasında gencin nasıl yaralandığını bilmediğini söyledi ama saldırgan kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KÜFÜR EDİP, YUMRUK ATTI'

Budama makasıyla yaralanan A.A taburcu olduktan sonra DHA'ya olayı şöyle anlattı:

''İkimiz de oruçtuk ve çok susamıştık. Gezerken parkta ağaç altında bankı görünce birlikte oturduk. Kız arkadaşım dizime yattı. Arkadan tanımadığım bir insan gelip, 'Mahallenin namusunu kirlettiniz' dedi ve küfretti. Ben de 'Biz bir şey yapmadık, gidelim istersen. Küfretmene gerek yok' dedim. 'Sana mı soracağım?' diyerek bana yumruk attı. Sonra da elindeki bahçe makasını bana doğru savurdu. Kendimi savunmak için ona yumruk attım"

155098.jpg

155097.jpg

154484.jpg

155096.jpg

154483.jpg

İlgili Haberler
İki askeri helikopter havada çarpıştı. Geçit töreninde 10 ölü
Son Haberler
Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi. Arto ayıramayınca reklama gidildi Magazin
Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi. Arto ayıramayınca reklama gidildi
Nerede hareket orada bereket atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Nerede hareket orada bereket atasözünün anlamı nedir?
Tekne ve yatlar İzmir’de görücüye çıkıyor Ekonomi
Tekne ve yatlar İzmir’de görücüye çıkıyor
Nerede çokluk orada bokluk atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Nerede çokluk orada bokluk atasözünün anlamı nedir?
İletişim Fakültelerinde ders olarak anlatılacak olay. Biri Boyner biri tehditçi CEO'nun yaptığı Gündem
İletişim Fakültelerinde ders olarak anlatılacak olay. Biri Boyner biri tehditçi CEO'nun yaptığı
Ebru Gündeş mücevher yarışmasına damga vurdu Magazin
Ebru Gündeş mücevher yarışmasına damga vurdu
Türkiye plastik geri dönüşümünde merkez olacak Ekonomi
Türkiye plastik geri dönüşümünde merkez olacak