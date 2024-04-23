Kim bu balya balya paralarla poz veren kadın. 4 yıldır evde oturup kazanıyormuş

Kaynak: Haber Merkezi
Kim bu balya balya paralarla poz veren kadın. 4 yıldır evde oturup kazanıyormuş
Sosyal medyada bir kullanıcı altınlar ve deste deste paralarla paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Her gün sosyal medyada bir olay gündeme geliyor. Birbirinden ilginç paylaşımlarla fenomen olmaya çalışan kullanıcılar bazen yuh artık dedirtiyor.

Son günlerde sıkça rastlanan para ve altın şovlarının gösterileri, sosyal medyada hayli dikkat çekiyor. Kullanıcılar, takipçilerinin dikkatini çekmek uğruna girmedik vaziyet bırakmadı.

İlginç karelere şahit olduğumuz şu günlerde şaşkınlık veren bir olay daha gündeme geldi.

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Sosyal medyada bir kullanıcı, balya balya paraları bir araya getirip çektiği videosunu yayınlayarak gönderisine, "Tanımadığım insanlar beni kendine rakip görüyormuş. Dengim değilsiniz. Kendinize gelin" ifadelerini kullandı.

Genç kadının takipçileri, kullanıcının kime neden böyle bir meydan okuduğunu merak ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yorum viral oldu.

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Sosyal medya kullanıcılarından biri, “Sanırım maliyeye meydan okuyor" yorumunda bulundu.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Paraların gerçek olma ihtimali bile beni tedirgin ediyor" yorumunu yazdı.

Genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden benzer bir şekilde altınlar ve paralarla paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

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Genç kadının daha önceki paylaşımda altın kolyeleriyle elinde dolarla paylaşım yaptığı kareler yer aldı.

“HAFTALIK BU KADARCIK PARALAR”
Geçen aylarda yaptığı bir paylaşımında ise sosyal medya kullanıcı kucağına aldığı para destelerini paylaşarak, "Evde oturarak oturduğum yerde haftalık bu kadarcık paraları kazanmayı ben istedim. 4 yıldır kazanıyorum. Her hafta her hafta daha da fazla daha da fazla kazanmaya devam edeceğim" diye açıklamada bulundu.

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