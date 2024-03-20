Ahlaksızlığı affetmedi. İtalya Başbakanı montajla müstehcen videosunu üreten kişiye dava açtı

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Ahlaksızlığı affetmedi. İtalya Başbakanı montajla müstehcen videosunu üreten kişiye dava açtı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, montajla üretilen porno videosunu internete yükleyen şahıslar 100 bin euro tazminat davası açtı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "deepfake" yönetimiyle ürettikleri porno videolarını internete yükleyen iki kişiden 100 bin euro tazminat talep etti.

2020’de ABD merkezli bir porno sitesinde, o dönem henüz başbakan olmayan Meloni’nin yüzünün montajlandığı videolar tespit edilmişti.

İncelemeler sonucu, deepfake yöntemiyle hazırlanan videoların İtalya’nın Sardinya adasından yüklendiği belirlendi.

Zanlıların 40 yaşındaki bir erkek ile 73 yaşındaki babası olduğu belirtiliyor. Bu iki kişi hakkında ‘karalama’ suçlamasıyla dava açıldı.

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