Ahlaksızlığı affetmedi. İtalya Başbakanı montajla müstehcen videosunu üreten kişiye dava açtı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "deepfake" yönetimiyle ürettikleri porno videolarını internete yükleyen iki kişiden 100 bin euro tazminat talep etti.

2020’de ABD merkezli bir porno sitesinde, o dönem henüz başbakan olmayan Meloni’nin yüzünün montajlandığı videolar tespit edilmişti.

İncelemeler sonucu, deepfake yöntemiyle hazırlanan videoların İtalya’nın Sardinya adasından yüklendiği belirlendi.

Zanlıların 40 yaşındaki bir erkek ile 73 yaşındaki babası olduğu belirtiliyor. Bu iki kişi hakkında ‘karalama’ suçlamasıyla dava açıldı.