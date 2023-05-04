Ahlat’ta mayısta kar sürprizi

Bitlis’in Ahlat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile çobanlar küçükbaş hayvanıyla birlikte merada mahsur kaldı.

Ahlat’ta mayısta kar sürprizi

(İHA) Bitlis’te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı Cemalettin Köyü'nde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

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Köyün merasına küçükbaş hayvanları otlatmaya çıkaran çobanlar aniden bastıran kara yakalandı. Karın şiddetlenmesiyle birlikte etraf beyaza bürünürken koyun sürüleri kar altında ilerlemekte güçlük çekti.

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Çobanlar zor anlar yaşarken, sürü ise hayvan sahiplerinin yardımıyla köye geri getirildi.

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