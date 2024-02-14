Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis kararı. FETÖ'den yargılanıyorlardı

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay’ın ikinci kez bozma kararından sonra, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan’a 6 yıl 3 ay, Nazlı Ilıcak’a 5 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı’ya 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi. Yakup Şimşek hakkında ise beraat kararı verildi.
Haklarında FETÖ'nün medya yapılanmasına yardım ettikleri suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in yeniden yargılandıkları davanın karar duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü
Duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katılırken, sanıklar mahkemedeki son sözlerinde beraatlarını istedi.
1 SANIĞA BERAAT
Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan hakkında aynı suçtan 6 yıl 3 ay 18 gün, Fevzi Yazıcı hakkında aynı suçtan, 1 yıl 13 ay hapis cezası verirken, heyet Yakup Şimşek'in hakkında ise beraat kararı aldı.