Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis kararı. FETÖ'den yargılanıyorlardı

Kaynak: T24
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında hapis kararı. FETÖ'den yargılanıyorlardı
FETÖ soruşturmasından yargılanan gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan "terör örgütüne yardım etmek" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay’ın ikinci kez bozma kararından sonra, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan’a 6 yıl 3 ay, Nazlı Ilıcak’a 5 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı’ya 1 yıl 13 ay hapis cezası verildi. Yakup Şimşek hakkında ise beraat kararı verildi.

Haklarında FETÖ'nün medya yapılanmasına yardım ettikleri suçlamasıyla aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulan tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in yeniden yargılandıkları davanın karar duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

Duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katılırken, sanıklar mahkemedeki son sözlerinde beraatlarını istedi.

sfd.jpg

1 SANIĞA BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ayşe Nazlı Ilıcak hakkında "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan hakkında aynı suçtan 6 yıl 3 ay 18 gün, Fevzi Yazıcı hakkında aynı suçtan, 1 yıl 13 ay hapis cezası verirken, heyet Yakup Şimşek'in hakkında ise beraat kararı aldı.

Son Haberler
Türkiye’den onlarca mağazası olan firmadan şok karar. Silah ateşlendi ünlü marka gitti Gündem
Türkiye’den onlarca mağazası olan firmadan şok karar. Silah ateşlendi ünlü marka gitti
Milli futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi Spor
Milli futbolcunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaslı vücudunu sergiledi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Muğla'da yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Muğla'da yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Yıldız futbolcunun sonu hapis oldu. 75 milyon dolarlık vurgun yapmış! Spor
Yıldız futbolcunun sonu hapis oldu. 75 milyon dolarlık vurgun yapmış!
Mansur Yavaş'tan 'Banaz'a büyük destek Yerel Haberler
Mansur Yavaş'tan 'Banaz'a büyük destek