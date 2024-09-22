Ahmet Çakar Ali Koç ve Mourinho arasında yaşananları açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbide sarı-kırmızılılar ezeli rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Livakovic (KK) 28. dakikada Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 63. dakikada Dzeko'dan (P) geldi.

Ortaya çıkan bu tablo sonrası Galatasaray camiası büyük bir sevinç yaşarken Fenerbahçe’de ise ortalık karıştı.

Son düdüğün çalması ile birlikte karşılaşmayı yorumlamak için kameralar karşısına çıkan Ahmet Çakar’dan flaş bir iddia geldi.

"ÇOK CİDDİ GERGİNLİK YAŞANMIŞ"

Ali Koç ve Mourinho arasında tartışma çıktığını söyleyen ünlü yorumcu, "Ali Koç devre arası soyunma odasına inmiş ve futbolcularla ilgili ağır sözler söylemiş. Bunun üzerine Jose Mourinho ile Ali Koç arasında çok ciddi gerginlik yaşanmış. Mourinho'nun basın toplantısına çıkmama sebebi Ali Koç ile yaşadığı problem. Okan Buruk'un uzun konuşma sebebi falan hikaye” sözlerini sarf etti.

"ACUN ILICALI İKİLİYE MÜDAHALE ETTİ"

Yaşananlara Acun Ilıcalı’nın müdahale ettiğini söyleyen Ahmet Çakar, "Jose Mourinho ilk defa özel arabasıyla stattan ayrılmış. Takım otobüsüne binmemiş. Ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da ikiliye müdahale ettiği söyleniyor" dedi.