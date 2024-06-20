Ahmet Çakar hangi takımlı olduğunu açıkladı

Başarılı hakemlik kariyerinin ardından televizyonda yorumculuğa başlayan ve her açıklamasıyla gündem olan Ahmet Çakar’dan bomba bir itiraf geldi.

Mesleği nedeniyle hangi takımı tuttuğundan pek bahsetmeyen Ahmet Çakar sonunda bu konuya açıklık getirdi.

"GALATASARAYLIYDIM"

Babasının aksine kendisinin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Çakar, "Babam Beşiktaşlıdır ama ben küçük yaşlarda Galatasaraylıydım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Alpay'ın 1997'deki penaltısı çok tartışılıyor bugün olsa yine penaltı verirdim çünkü o pozisyonda başka açım yoktu. Temas da yaptı. Buna karşılık o esnada Hagi'nin penaltıyı kaçırması için dua ettim. Olmadı" dedi.

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

3 Ağustos 1962’de İstanbul’da doğan Ahmet Çakar hekim, eski hakem ve spor yorumcusudur.

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Çakar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumuş ve doktor olarak göreve başlamıştır.

Aynı yıllarda hakemlikte yapan Çakar kariyeri boyunca 100’den fazla uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetmiştir.

Çakar, Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa kupalarında üst düzey maç yönetmiş iki hakemden biridir.

1997’de hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra, gazete köşe yazarlığı ile ekranlara transfer olan Ahmet Çakar, spor yazarlığı ve yarışma sunuculuğu da yapmıştır.

Çakar şuanda Beyaz Futbol ve Sansürsüz Futbol’da yorumculuk ve Sabah gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır.