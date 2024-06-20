Ahmet Çakar hangi takımlı olduğunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Çakar hangi takımlı olduğunu açıkladı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar herkesin merak ettiği soruya açıklık getirdi.

Başarılı hakemlik kariyerinin ardından televizyonda yorumculuğa başlayan ve her açıklamasıyla gündem olan Ahmet Çakar’dan bomba bir itiraf geldi.

Mesleği nedeniyle hangi takımı tuttuğundan pek bahsetmeyen Ahmet Çakar sonunda bu konuya açıklık getirdi.

"GALATASARAYLIYDIM"

Babasının aksine kendisinin Galatasaraylı olduğunu söyleyen Çakar, "Babam Beşiktaşlıdır ama ben küçük yaşlarda Galatasaraylıydım. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Alpay'ın 1997'deki penaltısı çok tartışılıyor bugün olsa yine penaltı verirdim çünkü o pozisyonda başka açım yoktu. Temas da yaptı. Buna karşılık o esnada Hagi'nin penaltıyı kaçırması için dua ettim. Olmadı" dedi.

ahmet-cakar-galatasaray-formasi-giydi-mayisin-adi-galatasaray-olsunpx.jpg

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

3 Ağustos 1962’de İstanbul’da doğan Ahmet Çakar hekim, eski hakem ve spor yorumcusudur.

İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Çakar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okumuş ve doktor olarak göreve başlamıştır.

Aynı yıllarda hakemlikte yapan Çakar kariyeri boyunca 100’den fazla uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetmiştir.

Çakar, Cüneyt Çakır ile birlikte Avrupa kupalarında üst düzey maç yönetmiş iki hakemden biridir.

1997’de hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra, gazete köşe yazarlığı ile ekranlara transfer olan Ahmet Çakar, spor yazarlığı ve yarışma sunuculuğu da yapmıştır.

Çakar şuanda Beyaz Futbol ve Sansürsüz Futbol’da yorumculuk ve Sabah gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır.

İlgili Haberler
Nihat Özdemir başaramadı
Wanda Nara'dan Icardi'nin yanında aldatma itirafı
Barcelona, Roebuck'u kaptı
Son Haberler
Nihat Özdemir başaramadı Spor
Nihat Özdemir başaramadı
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı Ekonomi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı
Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı Dünya
Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı
Almanya’da nüfus göçe rağmen yüzde 1 artacak İstanbul’un ise yüzde 17’si sığınmacı Dünya
Almanya’da nüfus göçe rağmen yüzde 1 artacak İstanbul’un ise yüzde 17’si sığınmacı
Bayramda yollar kan gölüne döndü! 36 ölü, 6 bin 550 yaralı Gündem
Bayramda yollar kan gölüne döndü! 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Gazeteciye hain saldırı Dünya
Gazeteciye hain saldırı
Türkiye'de bulundu tonlarca var. 300 milyar dolar ediyor Ekonomi
Türkiye'de bulundu tonlarca var. 300 milyar dolar ediyor