Ahmet Çakar Konyaspor Galatasaray maçında olacakları açıkladı

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Ahmet Çakar Konyaspor Galatasaray maçında olacakları açıkladı

Ahmet Çakar şampiyonu belirleyecek Konyaspor-Galatasaray maçı için flaş sözler sarf etti.

Trednyol Süper Lig’in 38. Ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Türk futbolunda tüm gözler 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak bu mücadeleye çevrildi.

Fenerbahçe derbisinde yara alan sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etmek için maçtan en az 1 puan çıkarması gerekiyor.

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İKİ TAKIMA DA BERABERLİK YETİYOR

41 puanla 15. Sırada bulunan Konyaspor’un da kümede kalmayı garantilemesi için 1 puana ihtiyacı var.

İki takımın da amaçlarını gerçekleştirmesi için 1 puana ihtiyaç duyması sebebiyle şampiyonluk umudunu son maça taşımayı başaran Fenerbahçeli taraftarlar gözünü dört açmış durumda.

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"GÖZLERİYLE İLETİŞİME GEÇER BERABERE BİTİRİR"

Maç daha başlamadan karşılaşma hakkında ithamlar bulunurken Ahmet Çakar’dan ilginç bir iddia geldi.

Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar iki takıma da 1 puan yettiğini belirterek “ne yaparsan yap futbolcular sahada gözleriyle iletişime geçerek o maçı berabere bitirir” dedi.

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