Galatasaray'da ani ölüm

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da ani ölüm

Galatasaray A takım Scout Uzmanı Sarı Kırmızılıların eski futbolcusu ve Divan Kurulu Üyesi Metin Çekiçler, 63 yaşında vefat etti.

Galatasaray'ın Şef Scout'u Emre Utkucan, beklenmedik haberi duyurdu ve ardından Galatasaray Kulübü resmi bir açıklama yaptı.

Utkucan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'ın eski futbolcusu, Divan Kurulu üyemiz ve profesyonel futbol takımımızın kıdemli scoutu, sevgili Metin Çekiçler'i, halk arasında bilinen adıyla Küçük Metin'i kaybettik. Camiamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Bu büyük kaybımız karşısında derin üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Galatasaray Kulübü ise, resmi internet sitesi üzerinden başsağlığı mesajını paylaştı.

"Kulübümüzün eski futbolcularından, 9039 sicil numaralı Divan üyesi, Galatasaray Futbol A Takımımızda Scout Uzmanı olarak görev yapan Metin Çekiçler'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi, 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü Kuzguncuk Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Türk futboluna ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Metin Çekiçler, daha sonra Mersin İdmanyurdu ve Kahramanmaraş formaları da giydi. Merkez orta sahada görev yapan Çekiçler 1986 yılında futbolculuk kariyerini noktaladı.

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