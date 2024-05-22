Fenerbahçe Konyaspor Galatasaray maçı için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe - İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçları için Sarı Lacivertlilerden yabancı hakem talebi geldi.

Derbi galibiyeti sonrası Ali Koç'un Samandıra'da gece yarısı düzenlediği düzenlenen basın toplantısında bu konuyu yeniden dile getirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ali Koç açıklamasında Süper Kupa için neden yabancı hakem talep ettiklerini ve sezon boyunca bu konuda ısrarcı olduklarının altını çizmişti.

Fenerbahçe yönetiminin hazırladığı dilekçede, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde liglerin sona erdiğini ve şampiyonların belirlendiğini, kalan maçların sadece "formalite" olduğunu ifade edildi.

Sarı Lacivertli yönetimin UEFA ve ilgili ülke federasyonlarıyla iletişime geçilmesi halinde olumlu yanıt alınacağına inanılıyor.

Fenerbahçe'nin raporunda ayrıca Euro 2024'te görev alması beklenen hakemlerin formda kalması adına, Süper Lig'in final maçlarında görevlendirilmelerinin uygun olacağı vurgulanacak.