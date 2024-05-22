Aksakallı ünlü amigo Hasan Arat'ı ziyaret etti

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

24 Mayıs Perşembe günü saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maç için nefesler tutuldu.

Bu sezon çalkantılı bir süreç yaşayan ve bir türlü istenileni veremeyen siyah-beyazlılar kupayı kazanarak taraftarları ile arayı düzeltmek istiyor.

Zorlu final için hazırlıklar durmadan devam ederken Beşiktaş Başkanı Hasan Arat sürpriz bir ismi ağırladı.

Hasan Arat Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında Udi neco lakaplı Beşiktaş taraftarı Necdet Ölçerman ile fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Hasan Arat “bütün Beşiktaşlılara sesleniyorum” kupayı almak için elinden geleni vereceklerini ifade etti.

NECDET ÖLÇERMAN KİMDİR?

Udi Neco lakaplı Necdet Ölçerman Beşiktaş'ın en renkli taraftarlarından biri olarak kabul edilir. Farklı tarzı ile her yerde dikkat çeken Ölçerman'ın uzun yıllardır Beşiktaş Kongre Üyeliği bulunuyor