Ahmet Çakar saatler kala Fenerbahçe'yi yıkacak haberi açıkladı

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ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALDI

Ezeli rakibinin 3 puan önünde olan Galatasaray Konyaspor deplasmanına çıkarken Fenerbahçe İstanbulspor’u konuk edecek.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi için en az 1 puan alması yeterken Fenerbahçe’nin şampiyon olması için Galatasaray’ın kaybetmesi ve kendilerinin İstanbulspor karşısında galip gelmesi gerekiyor.

Oluşan bu tablo sonucunda nefesler tutulup maç saatleri beklenirken ünlü yorumcu Ahmet Çakar’dan flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK

Konyaspor-Galatasaray maçı hakkında konuşan Ahmet Çakar Galatasaray’ın kaybetmesinin 100 yıllık bir travma olacağını ancak böyle bir şeyin olmasını beklemediğini söyledi.

FENERBAHÇELİLER YIKILDI

Ahmet Çakar’ın bu farklı yorumundan Galatasaray’ın şampiyon olacağının anlamı çıkarken haberi alan Fenerbahçe taraftarları yıkıldı.