Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Tanju Özcan'ı çıldırttı. Şu badem bıyıklı...

Tanju Özcan, Davutoğlu'nun Anayasa'daki Türklük ifadesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Davutoğlu'nun ilgili sözlerinin olduğu videoyu alıntılayan Özcan şu ifadeleri kullandı:

Şu badem bıyıklı Davutoğlu’na bakın!!! Binali Yıldırım gibi saçmalıyor. Bunlar nasıl bir tür ise “TÜRK” kelimesine karşı ortak bir hazımsızlıkları var. Şimdi de “İhanet Anayasası” senaryosu gündemde.

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Bugünden yazıyorum, AKP, MHP ve DEM’li vekillerin yanı sıra bu badem bıyıklının CHP’lilerin oylarıyla seçilen vekilleri de TÜRK kelimesinin Anayasa’dan çıkartılması için güle oynaya “EVET” oyu kullanacaklar.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Katıldığı televizyon programında konuşan Ahmet Davutoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben Türkiye vatandaşı demekle Türk vatandaşı demek arasında esasta bir fark görmüyorum. Cumhuriyet döneminde ve özellikle 12 Eylül döneminde o kadar saçma bir etnik temelli Türk tanımı yapıldı ki karşılığında da ben de Kürtüm diyen bir topluluk çıktı. Gerek yok buna. Eğer Türk kavramı, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını kapsayacak şekilde düzgün kullanılmış olsaydı, Türkiye'de bu etnik şeyler olmazdı.