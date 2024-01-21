Ahmet Ercan 7 noktayı saydı. 'Hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur'

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi
Ahmet Ercan 7 noktayı saydı. 'Hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur'
Yurt genelinde süren sarsıntılara ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 7 bölgeyi tek tek sayarak “Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa bile buralarda olur” diye uyardı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın meydana gelmesinden sonra deprem bilimciler başta Marmara Bölgesi olmak üzere aktif faylar ve deprem beklenen riskli bölgeler hakkında uyarılar yapıyor.

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Son olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Türkiye’de hiç bir yerde deprem olmasa bile buralarda olur" diyerek yedi bölgeye dikkat çekti.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, söz konusu yedi bölgeyi şöyle sıraladı:

"Türkiye’de hiçbir yerde deprem olmasa, Karlıova-Bingöl, Erzincan, Denizli, Sakarya Çukuru, Midilli Üçgeni, Teke Burnu, Göller Bölgesinde olur."

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"ER YA DA GEÇ OLACAK"

Ercan, geçtiğimiz günlerde yaşanan Sivas ve Adıyaman'daki depremlerden sonra Doğu Anadolu Fayı hattına özellikle dikkat çeken deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Anadolu ülke boyutunda yaygın gerilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, Kuzey Anadolu Kırığı (KAK) üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak" diye konuşmuştu.

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