Ahmet Ercan büyük depremin nereyi vuracağını açıkladı. Herkes İstanbul'u beklerken başka bir yeri işaret etti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
Ahmet Ercan büyük depremin nereyi vuracağını açıkladı. Herkes İstanbul'u beklerken başka bir yeri işaret etti
Son zamanlarda başta Güneydoğu bölgemiz olmak üzere birçok ilimizde meydana gelen irili ufaklı depremlerin ardından Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan yaptığı açıklama ile büyük depremin nerede olacağını açıkladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından deprem ülkesi olduğumuz gerçeği bir kez daha acı bir şekilde öğrenildi.

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Gerek yabancı profesörler gerek yerli profesörlerimiz yıllardır uyarılarını yapmalarına rağmen bu konuda yetkili olan kişi ve kurumlar ise halen gereken önlemleri almamış ve sorumluluklarını sürekli olarak birbirlerinin üzerine atmaya ediyor.

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Ege, Akdeniz ve 6 Şubat depremlerinin vurduğu illerimizde ise hemen her gün küçük şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam ederken Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan yürekleri ağızlara getiren açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Dün sabah saatlerinde kişisel hesabından yaptığı açıklamada Anadolu Bölgesini işaret eden Ercan, büyük depremlerden önce depremciklerin artmaya başlamasını, “Depremden önce depremcikleri kudurur” şeklinde betimleyerek meydana gelen küçük depremleri işaret etti.

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Depremciklerden sonra ise bölgede bir dinginliğin yaşanacağını belirten Ercan, dinginliğin ne kadar uzun sürmesinin, meydana gelecek olan büyük depremin şiddetini artıracağını söyledi.Anadolu bölgesinin uzun süredir gerildiğini belirten Ercan bu bölgenin şimdi ise durma vaziyetine geçtiğini söyleyerek bölgenin beklemede olduğunu söyledi.

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Ahmet Ercan’ın korkutan paylaşımı şu şekilde: “Depremden önce depremcikler kudurur, sonra derin bir dinginlik başlar. Sonra da deprem vurur. Dinginlik ne kadar uzun sürerse deprem o kadar büyük olur. Anadolu gerildi gerildi, durdu. Beklemede....“

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