Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Cartago şehrinin 5 kilometre güneydoğusunda olduğunu ve derinliğinin yaklaşık 61 kilometre olduğunu belirtti. Deprem sonrasında bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem, Cartago’ya yakın alanlarda hafif ila orta derecede sarsıntıya neden oldu ve batı ve batı-orta Kolombiya’nın bazı bölgelerinde hafif sarsıntı hissedildi.

Ocak ayında, Japonya’nın Ishikawa bölgesi Suzu Shi’nin 86 km kuzeyinde, 1 Ocak 2024 tarihinde 7.5 büyüklüğünde deprem geldi. Bu deprem, Ishikawa’da 232 kişinin ölümüne ve 21 kişinin kaybolmasına neden oldu.

Yine Japonya’nın Ishikawa bölgesi Hōsu Gun’un 70 km kuzeyinde, 1 Ocak 2024 tarihinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremler, Ocak 2024’te meydana gelen en büyük depremler olarak kaydedilmişti.