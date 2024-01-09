Jeofizik uzmanı Ahmet Ercan'dan iki kent için 7.3'lük deprem uyarısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, deprem uzmanlarından özellikle Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Van illeri için uyarılar gelmeye devam ediyor.

Bölgede art arda meydana gelen depremlerden sonra uzmanların açıklamaları yeniden gündem olurken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van ve Hakkari üzerinden Doğu Anadolu Bölgesindeki deprem riski hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Van Gölü ve çevresinde birbirine çok yakın olan üç tane yanardağın var olduğunu belirten Ercan; Büyük Ağrı, Küçük Ağrı ve Tendürek dağlarının çok diri yanardağlar olduğunu açıkladı.

“YENİ BİR DEPREM İLE YENİ BİR PATLAMA BU BÖLGEDE BEKLENİR”

Tendürek’de yerden geçen fayın kırık olduğunu ve bunun 7.4 şiddetinde bir depremi üretecek kapasitede olduğunun altını çizen Ercan, “Yeni bir deprem ile yeni bir patlama bu bölgede beklenir. Sadece Tendürek için değil, Süphan ve Nemrut Dağı için de benzer şeyleri söyleyebilirim. Bunların içinde en durgun olarak gözükeni bana göre Süphan Dağı’dır. Benim için en çekinceli görünen başta Tendürek, daha sonra Nemrut, daha sonra da Ağrı Dağı gelir” dedi.

1900 yılından beri Ağrı Dağının altından gümbürtüler çıktığını belirten Ercan, bu gümbürtü seslerinin magma odasının aşağıdan gelen lavlarla beslendiğini, dolayısıyla yeterince bir sıcaklık basınç elde edilince burada bir patlama olacağını açıkladı.

Ercan ayrıca, patlamanın iki türlü olabileceğini ve bu patlamaların, ya akışkan biçiminde ya da yanardağ bombalarını püskürtme biçiminde olabileceğini belirtti.

Van bölgesinde 30-40 yılda bir deprem olacağını belirten Ercan, 2011 yılında deprem gören Van’ın, en geç 2040’lı ve 2055’li yıllarda yıkıcı bir deprem daha göreceğini vurguladı. Ercan devamında, “Eğer bu kırıklar; Tendürek, Çaldıran, Süphan ya da Gevaş kırığı gibi olursa o zaman yanardağları da etkinleştirebilir” dedi.

“HAKKARİ 7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM GÖRECEK”

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gerçekleşen depremlere de değinen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, özellikle Irak’tan gelen ve kuzeye doğru bastırma sonucunda Arap Kalkanı, sanki bir dozer vurmuşçasına Anadolu kıtasını sıkıştırıp büzdüğünü ve gerdiğini belirtti.

Bunun sonucunda Zagros kırığının devamı olan Yüksekova kırığı oluştuğunu vurgulayan Ercan, “Bu kırık, etkin bir kırık olup ilerde 7 dolayında bir deprem üretecek. Bunun gerilmekte olduğuna ilişkin geçen hafta bir deprem gördük. Bu, bunun bir belirtisi. Onun gibi veya daha büyük depremleri göreceğiz. Bu bölge mutlaka 6.5 olabilir, 7.3 de olabilir. 7 büyüklüğünde bir depremi görecektir” diye konuştu.