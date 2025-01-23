Ahmet Ercan uyardı! Daha büyük bir depremin habercisi olabilir

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Ercan uyardı! Daha büyük bir depremin habercisi olabilir

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Çanakkale depreminin ardından İzmir uyarısı geldi. Midilli yakınlarındaki depremin küçük ölçekli bir deprem olduğunu söyleyen Ahmet Ercan ancak bölgenin her zaman 7 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Foça-Midilli-Karaburun üçgeninin her zaman 7,0 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip bir bölge olduğuna işaret etti. İzmir, Çeşme ve Foça çevresini etkileyebilecek bir deprem konusunda da uyarı yapan Ahmet Ercan, böyle bir depremin İzmir’de yıkıcı olmayacağını ancak yaklaşık altı büyüklüğünde hissedilebileceğini söyledi.

Çanakkale depremi sonrası Naci Görür'den uyarı: Stres birikiyorÇanakkale depremi sonrası Naci Görür'den uyarı: Stres birikiyor

ahmetercanickimizi.jpg

Midilli açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Ahmet Ercan, bölgedeki sismik hareketlilik hakkında bilgi verdi.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR"

Foça, Midilli ve Karaburun üçgeninin deprem üretmeye yatkın bir bölge olduğunun altını çizen vurgulayan Ahmet Ercan, "Bu bölgede her zaman 7,0 büyüklüğüne kadar bir deprem olma potansiyeli var. Midilli açıklarında gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki deprem küçük ölçekli bir sarsıntı. Ancak bu tür depremler, ileride daha büyük bir depremin habercisi olabilir" dedi.

Ahmet Ercan, "Böyle bir depremin İzmir’e etkisi, yaklaşık altı büyüklüğünde hissedilir. Ancak bu, kentte büyük bir yıkıma neden olmaz. İzmir için şu an ciddi bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

"FOÇA MİDİLLİ KARABURUN ÜÇGENİ RİSK ALTINDA"

Ahmet Ercan, bölgenin tarihsel ve jeolojik açıdan aktif bir fay hattı üzerinde olduğunu, özellikle Midilli açıklarında sıkça meydana gelen sarsıntıların bu aktif fayların bir sonucu olduğunu hatırlatarak "Bu tür depremler karşısında halk bilinçli ve hazırlıklı olmalı" dedi.

Son Haberler
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD’de lisede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Ahmet Ercan uyardı! Daha büyük bir depremin habercisi olabilir
Ahmet Ercan uyardı! Daha büyük bir depremin habercisi olabilir
Şamil Tayyar ile Cem Küçük birbirine girdi! Yangında sorumluluk kim ait?
Şamil Tayyar ile Cem Küçük birbirine girdi! Yangında sorumluluk kim ait?
Bıçaklı kavga sonrası kaçan şüpheliler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Bıçaklı kavga sonrası kaçan şüpheliler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun korkutan yangın
Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun korkutan yangın