Ahmet Ercan uyardı! Daha büyük bir depremin habercisi olabilir

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Foça-Midilli-Karaburun üçgeninin her zaman 7,0 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip bir bölge olduğuna işaret etti. İzmir, Çeşme ve Foça çevresini etkileyebilecek bir deprem konusunda da uyarı yapan Ahmet Ercan, böyle bir depremin İzmir’de yıkıcı olmayacağını ancak yaklaşık altı büyüklüğünde hissedilebileceğini söyledi.

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Midilli açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Ahmet Ercan, bölgedeki sismik hareketlilik hakkında bilgi verdi.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR"

Foça, Midilli ve Karaburun üçgeninin deprem üretmeye yatkın bir bölge olduğunun altını çizen vurgulayan Ahmet Ercan, "Bu bölgede her zaman 7,0 büyüklüğüne kadar bir deprem olma potansiyeli var. Midilli açıklarında gerçekleşen 5,2 büyüklüğündeki deprem küçük ölçekli bir sarsıntı. Ancak bu tür depremler, ileride daha büyük bir depremin habercisi olabilir" dedi.

Ahmet Ercan, "Böyle bir depremin İzmir’e etkisi, yaklaşık altı büyüklüğünde hissedilir. Ancak bu, kentte büyük bir yıkıma neden olmaz. İzmir için şu an ciddi bir sıkıntı görünmüyor" dedi.

"FOÇA MİDİLLİ KARABURUN ÜÇGENİ RİSK ALTINDA"

Ahmet Ercan, bölgenin tarihsel ve jeolojik açıdan aktif bir fay hattı üzerinde olduğunu, özellikle Midilli açıklarında sıkça meydana gelen sarsıntıların bu aktif fayların bir sonucu olduğunu hatırlatarak "Bu tür depremler karşısında halk bilinçli ve hazırlıklı olmalı" dedi.