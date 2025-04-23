Ahmet Ercan'dan İstanbul depremi açıklaması: Atom bombası kadar enerji çıktı!

İstanbul Silivri açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Önce 4.0 sonrasında da 6.2 şiddetindeki depremler vatandaşları tedirgin etti.

Megakentte çok sayıda artçı deprem daha meydana gelirken Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli bir açıklama geldi.

Halk TV'de Haber Masası'na bağlanan Ercan, 'Hiroşima'ya atılan bomba kadar gerginlik boşaldı' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da meydana gelen şiddetli deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

(AFAD), depremin saat 12.49'da meydana geldiğini ve 6,2 büyüklüğünde olduğunu, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında gerçekleştiğini bildirdi. Derinliklik 13,1 km olarak belirlendi.

Deprem çevre illerde ve Ege bölgesinde de hissedildi.

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