Ahmet Hakan fena dellendi… Namussuzluk haysiyetsizlik şeref yoksunluğu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün yayınlanan “Hiç itimat telkin etmiyor bu Nevzat” başlıklı yazısında İsrail Filistin olaylarına değindi.

Türkiye’nin iki ülke arasındaki tutumu eleştirenlere köşesinden seslenen Hakan, Türkiye’nin fazla taraf gittiğini söyleyenlere ateş püskürdü.

İki ülke arasında yaşananlar konusunda ortada olmanın, bir tarafta yer almamanın sonucunun Gazze olduğunu belirten Hakan, tarafsız olmanın namussuzluk, şerefsizlik, haysiyetsizlik olduğunu belirtti. Gazze konusunda tarafsız olmamak gerektiğini belirtti.

Hakan, yazısının “Tarafsızlığın Namussuzluk Olduğu Yer” başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Bazıları İsrail / Filistin olayıyla ilgili olarak...

Türkiye’nin fazla taraf olduğunu söylemeye başladılar.

“Keşke ortadan gitseydik” falan diyorlar.

Ortadan gitmenin, tarafsızlığın namussuzluk olduğu bir yer varsa orası Gazze’dir.

Gazze’de tarafsız olmak, ortadan gitmek...

İnsanlıktan çıkmaktır, haysiyetsizliktir, şeref yoksunluğudur, namussuzluktur.