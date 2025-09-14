Ahmet Hakan, Gürsel Tekin'e öyle bir gönderme yaptı ki... Herkes onu konuşuyor

CHP'nin 'başkanımız belli' diyerek mahkeme kararını reddetmesine rağmen CHP İstanbul İl başkanlığına mahkeme kararıyla 'kayyum' adıyla atanan Gürsel Tekin'e tepkiler devam ediyor.

İktidara yakın Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Özgür Çelik'in yerine 'kayyum' olarak atanan Gürsel Tekin’e yönelik "çaycı" göndermelerini bugünkü köşesine taşıdı.

"Çaycılık siyasette çok işe yarayacak bir deneyimdir" ifadelerini kullanan Hakan, Tekin’e yönelen eleştirileri farklı açıdan yorumladı.

Köşesinde konuyu esprili bir dille ele alan Hakan, Tekin’in geçmişte çaycılık yapıp yapmadığını bilmediğini söyleyerek, bu tecrübenin küçümsenecek değil, siyasette değerli bir deneyim olduğunu belirtti.

"BEN SİYASİ PARTİ YÖNETİCİSİ OLSAM..."

Hakan'ın, "Çaycılık yapan mahalleyi örgütler, halkla teklifsiz konuşur, esnafla aynı dalga boyuna girer. Camide takkeyi kayıtsızlıkla kafasına koyar. Bu, siyasette büyük avantajdır" değerlendirmesi dikkat çekti.

Hakan'ın, "Bir siyasi parti yöneticisi olsam, aday belirleme komisyonunda ilk sorum şu olurdu: Hiç çaycılık yaptın mı sen?" sözleri gündem oldu.

Öte yandan Gürsel Tekin, polis zoruyla girdiği, bu sebeple CHP tarafından genel başkanlık çalışma ofisine çevrilen Sarıyer'deki eski İstanbul İl Başkanlığı binasına dün gitmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gelmesinden önce binadan ayrılmasıyla dikkat çekmişti. Tekin, Özel ile sorulara dikkat çeken "Tabii ki geleceğiz. Her zaman karşılaşabiliriz. Bir araya geliriz, bir sorun yok" yanıtını vermişti.

Bomba iddia! 8 CHP'li başkan AKP'ye geçecek

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kurultay davası'yla ilgili flaş karar! Ünlü gazeteci açıkladı

Ümit Özdağ, Erdoğan'ın 'CHP' planını açıkladı

Erdoğan'ın başdanışmanından kritik mesaj! Tek tek saydı