Ahmet Hakan köşesinde çikolata reklamı yaptı. Genel Yayın Yönetmeni reklam yapar mı?

Bir çikolata markası olan Patiswiss’in CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, markanın bir ürünü hakkında şikayetçi olan vatandaşa verdiği tepki sonrasında Patiswiss markası ülke gündemine oturmuş, tepkiler sonrasında markanın CEO’su Tunaoğlu istifa etmişti.

Yaşanan tepkiler sonrasında markanın ürünleri marketlerden toplatılmıştı.

RAFLARA GERİ DÖNDÜ AHMET HAKAN ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Bayram öncesinde Patiswiss markasının ürünleri market raflarına geri döndü. Dikkat çeken gelişme ise Hürriyet Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Ahmet Hakan tarafında yaşandı. Bugün köşesinde “MARKETTE ANİDEN PATİSWİSS” başlığı altında çikolata markasını öve öve bitiremedi.

Ahmet Hakan’ın köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

“MARKETLERDE görüp satın aldığım bir markaydı Patiswiss. Markanın CEO’sunun sosyal medyada müşteri azarlaması ve hatta müşteriyi mahkemeye vermekle tehdit etmesi herkes gibi beni de öfkelendirmişti.

Bu konuda yazılar yazdım. Tepkimi gösterdim.

CEO istifa etti. CEO özür diledi. Marketler, ürünleri raflarından uzaklaştırdı.

Müşteri odaklı ağır bir ceza verildi yani markaya.

Ne yalan söyleyeyim, ürünlerini gerçekten beğendiğim bu markanın tamamen yok olması da içime tam olarak sinmiyordu.

Yapılan vahim hata yüzünden gösterilen haklı tepkilerden gereken dersler çıkarılmıştır mutlaka.

Bundan sonrası aşırılığa, mübalağaya, abartmaya girer.

Hem ne diye güzelim bir Türk markasını yok edelim ki?

Geçen alışveriş yaptığım markette aniden bu markanın ürünleriyle karşılaşınca...

Hem sevindim hem tepkimin dindiğini fark ettim hem de birkaç ürününden satın aldım.”

NE OLMUŞTU?

Gittiği markette Patiswiss marka bir çikolata alan vatandaş ve gittiğine aldığı çikolatanın küflenmiş olduğunu görünce sosyal medya platformlarından birisinde şikayetini dile getirdi ve markanın CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu paylaşımına etiketledi.

Tunaoğlu ise vatandaşı azarlayarak mahkemeye vermekle tehdit etti ve kullandığı dil, takındığı üslup herkesin tepkisini çekti. Kamuoyunun baskıları sonrasında marka satışa sunulan marketlerden toplatılmış, CEO ise istifa ettiğini açıklamıştı.