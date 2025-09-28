Ahmet Hakan, uçaktaki soru skandalını itiraf etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına davet edilen gazetecilerin hep iktidara yakın olması dikkat çekemeye devam ederken, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici köşesinde Erdoğan'ın uçağında sorulan soruların önceden hazırlandığını öne sürmüş, gazeteci Hasan Cemal ve Murat Yetkin’den de iddiya destek gelmişti. İktidara yakın Ahmet Hakan iddialara "ahlaksız" diyerek sert çıktı.

"MÜKERRER OLMASIN DİYE..."

Hakan'ın iddialarla ilgili "Gazeteciler sorularını özgürce iletiyor, İletişim Başkanlığı sadece mükerrer olmasın diye liste yapıyor" açıklaması gündem oldu.

Faruk Bildirici, Hasan Cemal ve Murat Yetkin’i hedef alan Hakan, Erdoğan’ın seyahatlerinde gazetecilerin sorularının önceden yazıldığı iddialarıyla ilgili "Bu ahlaksız iddianın ciddiye alınır bir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

Hakan, uçaktaki son basın toplantısında tüm gazetecilerin istedikleri soruları özgürce sorduğunu öne sürerek İletişim Başkanlığı’nın tek amacının "soruların mükerrer olmaması ve çeşitlilik sağlaması" olduğunu iddia etti.

"SORULARA ASLA MÜDAHALE EDİLMİYOR"

Ahmet Hakan, uygulamanın detaylarını şöyle anlattı

"Soracağımız soruyu özgürce, hiçbir kısıtlama olmaksızın iletiyoruz. İletişim Başkanlığı da sorulara asla müdahale etmeden bir sıralama yapıyor. Basın toplantısında da Cumhurbaşkanı’na dilediğimiz gibi soruyoruz."

HASAN CEMAL’E AĞIR SÖZLER

Yazısında Hasan Cemal’i de hedef alan Hakan, "Geçmiş dönemlerde yaptıkları gazetecilik ayıplarıyla öne çıkmış isimlerin şimdi gazetecilik ayıbı kovalamasına alıştık ama koca Hasan Cemal’in bile bir yalanın peşine takılmasını hâlâ yadırgıyoruz. Belki de Hasan Cemal sandığımız gibi koca değildir" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Hakan'ın açıklamasını 'itiraf' olarak değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan’ın ABD ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularının önceden liste halinde iletildiğini iddia ederek "Umarım İletişim Başkanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda bir açıklaması vardır" demişti.

