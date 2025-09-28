Türkiye, ABD'den LNG almayı kabul etmişti! Rusya gazı bakın ne olacak

Devlet garantili projeler bütçeyi rehin almaya devam ediyor. Türkiye'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlaşmak için ABD’den LNG satın almayı kabul etmesine rağmen Rusya’dan aldığı gazı kesme ihtimalinin çok düşük olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN KULLANMASA BİLE ÖDEME ZORUNLUĞU VAR

Sözcü'den Güney Öztürk'ün haberine göre, Türkiye'nin Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmalarında gaz kullanılmasa bile ödeme zorunluluğu var. Rusya ile yapılan büyük gaz kontratlarının bir kısmı 2025 sonunda yenileme aşamasına geçecek. Bu tarihe kadar Türkiye’nin Rus gazını kesme şansı olmadığı gibi, kontratlar iptal edilirse bile, ülke yüklü tazminat ödemek durumunda kalacak.

Uzmanlara göre, Rusya ile yıllar önce imzalanan anlaşmaları kırmak mümkün değil. LNG ancak uzun vadede dengeleyici rol oynayabilir.

ABD'DEN ALINACAK LNG 3 KAT DAHA PAHALI

BOTAŞ ile Amerikan şirketi Mercuria arasında 20 yıllık LNG anlaşması imzalandı. Yıllık 4 milyar metreküp sevkiyat planlanıyor. Ancak LNG fiyatlarının yüksekliği ve altyapı sınırlamaları, Rus boru gazını kısa vadede kesilmesini zor hale getiriyor.

Öte yandan Amerikan LNG’si, Rus boru gazına göre neredeyse iki-üç kat daha pahalı. Rusya’dan gelen doğal gaza, son iki yılda 1.000 metreküp başına yaklaşık 220-290 dolar ödenirken, ABD ile yapılan LNG anlaşmasına göre 1.000 metreküp için yaklaşık 614 dolar ödenecek.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımını "durdurmasını" istemiş, sebebi, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için ekonomik baskının bir parçası olarak açıklamıştı.

Türkiye 'Mavi Vatan' iddiasından vaz mı geçiyor? O tepki gündem oldu!