Türkiye 'Mavi Vatan' iddiasından vaz mı geçiyor? O tepki gündem oldu!

Rumlar, KKTC’nin de hak sahibi olduğu münhasır ekonomik bölgeleri ihlal ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, duruma "Mavi Vatan kavramı seçim ve iç politika malzemesi haline geldi, özünden uzaklaştı" diyerek tepki gösterdi.

'MAVİ VATAN TATBİKATI, YUNANİSTAN İÇİN İPTAL EDİLDİ'

Bağcıoğlu, AB ve ABD baskısıyla Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj yapılmadığını ifade etti. Mavi Vatan Tatbikatı'nın; Yunanistan’ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edildiğini aktaran Bağcıoğlu "Gayri askeri statüdeki adalar konusunda yüksek perdeden itiraz edilip sonra sessiz kalınması, Ege’de seyir duyurusu yayınlanıp Yunanistan itiraz edince araştırma faaliyetinden vazgeçilmesi bunun örnekleri" değerlendirmesi yaptı.

Bağcıoğlu, TSK’daki ücret politikasını da eleştirerek, bazı personellerin emekli olunca maaşlarının açlık sınırının altında kalacağını da belirtti.

'MAVİ VATAN' NEDİR?

“Mavi Vatan” kavramı Türkiye'nin kıta sahanlığını güçlendiren bir terim. Bu kavram, Türkiye'nin hak ve menfaatleri çerçevesinde çizilmiş sınırlara dayanıyor. Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını (karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge) kapsayan bölgeye deniyor.

