Ahmet Hakan'dan Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy'a olay benzetme!

Yandaş yazar Ahmet Hakan, İstanbul depremi sonrası iki farklı görüşte olan deprem bilimcileri bugünkü köşesinde yazdı. Hakan, Şener Üşümezsoy’u ‘cenneti anlatan vaizlere’ Celal Şengör’ü ise ‘cehennemle korkutan vaizlere’ benzetti.

ÜŞÜMEZSOY: 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMA İHTİMALİ DÜŞTÜ

Çarşamba günü İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bazı deprem bilimciler açıklamalarda bulundu.

Ünlü deprem bilimci Şener Üşümezsoy, “Marmara Denizi’nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. Bugünkü depremle birlikte İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olma ihtimali de düştü” ifadeleri kullanmıştı. Üşümezsoy’un sözleri ise pek çok vatandaşın içini rahatlatmıştı.

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Ancak Celal Şengör ve Naci Görür ise tam tersine büyük depremin daha olmadığını söylemişti. Şengör, “Büyük İstanbul depremi geliyor. Artık çok geç” demişti. Görür ise “Kumburgaz fayı yükleniyor; asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak” ifadelerini kullanmıştı.

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HAKAN’DAN OLAY BENZETME

Deprem bilimcileri arasında yaşanan görüş ayrılığına yandaş yazar Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında değindi. Hakan, Şengör ve Üşümezsoy’a yaptığı benzetme ise gündeme damga vuracak. Hakan, “Bıktım usandım Celal Şengör’ün sürekli cehennemle korkutan vaizler gibi konuşmasından. Sen benim için altından ırmaklar akan cenneti anlatan vaizler gibisin Şener Hocam” benzetmesinde bulundu.