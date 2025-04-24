Saray'ın danışmanıdan Celal Şengör'e hakaret

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Saray'ın danışmanıdan Celal Şengör'e hakaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral, yer bilimci Celal Şengör'e hakaret ederek "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor" dedi.

Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem birçok şehirde hissedildi.

Vatandaşlar panik olurken çok sayıda yer bilimciler açıklama yaptı.

ŞENGÖR: İSTANBUL TERK EDİLMELİ

Yer bilimci Celal Şengör, meydana gelen deprem sonrası açıklama yaparak İstanbul'un terk edilmesi gerektiğini savundu.

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Şengör, gerçekleşen depremin İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi gerçekleştiğini de iddia etti.

Yer bilimci Şengör, "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek" dedi.

SARAY'IN DANIŞMANINDAN ŞENGÖR'E HAKARET

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan Oktay Saral, sosyal medya hesabından Şengör'ün açıklamalarına yönelik sert sözler söyledi.

Saral, paylaşımında "Bu 'angut', İstanbul'u terk edin demekle ne anlatmaya çalışıyor. Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir hoca!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım sonrası Saral, sosyal medyadan birçok kullanıcının tepkisini çekti.

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