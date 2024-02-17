Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ökkeş Bölükbaşı
Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Ahmet Kaya’nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, 14 Şubat’ta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Kaya, Ahmet Kaya’ya müzik tutkusunu aşılayan ve saz öğreten kişiydi.

TELE1’deki Habere Doğru programının sunucusu Zeynel Lüle, sosyal medyadan yaptığı duyuruyla Mustafa Kaya’nın ölüm haberini verdi.

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Lüle, “Çok üzüldüm. Değerli sanatçı Mustafa Kaya hayatını kaybetti. Ahmet Kaya’nın abisi, ona saz çalmayı öğreten kişi. Eserlerini bize emanet edip gitti. Cenazesi yarın Pendik Zeliha Hatun camiinde öğle namazında ķılınacak. Hoşça kal güzel insan.” dedi.

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Mustafa Kaya, yarın Pendik Zeliha Hatun Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda defnedilecek.

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MUSTAFA KAYA KİMDİR?

Mustafa Kaya, Malatya’da doğdu ve 14 yaşında müziğe başladı. Kardeşi Ahmet Kaya’ya 9 yaşındayken Bağlama çalmayı öğretti. Sümerbank Bağlama Ekibi’ni kurdu ve 6 kişiyle birlikte sahne aldı. Resim bölümlerinde ders verdi ve birçok sergi açtı.

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Mustafa Kaya’nın 3 müzik albümü vardı: Kardeşlik Türküleri, Yol Türküleri ve Gönül Türküleri. Mustafa Ceceli’nin seslendirdiği 'Yağmur Ağlıyor' şarkısının da bestecisiydi.

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Mustafa Kaya'nın ayrıca 'Hızır Dokunsun Dualarına adlı bir kitabı da bulunuyordu.

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